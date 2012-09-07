Şehit haberini nöbette aldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un 2 ay önce evlendiği eşi hemşire Yasemin Demir Akkoç'a acı haber, gece nöbetçi olduğu Özel Büyükşehir Hastanesi'nde askeri yetkililer tarafından verildi. Hemşire Yasemin Demir Akkoç'un çalıştığı hastaneye gelen yetkililer, hemşire Akkoç ve yakınlarına şehit haberini verdi. Eşinin şehit düştüğü haberi üzerine şok yaşayan hemşire Akkoç bitkin bir vaziyette yakınları ile birlikte hastaneden ayrılarak evine gitti.

Şehit Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un memleketinin Konya'nın Karapınar ilçesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala da memleketi Karapınar ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İHA