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Şehit 5 gün sonra bulundu

Hakkari-Çukurca karayolunda 15 Eylül’de terörist saldırıda şehit olan 4 askerden Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’nin cenazesi 5 gün sonra bulundu.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:27
Şehit 5 gün sonra bulundu

 

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Oğul Köyü yakınlarda geçen cumartesi günü askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesi, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından patlamaya 1 kilometre mesafede Zap Suyu'nda bulundu.

Van ve Hakkari İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri ile jandarma, korucu ve köylülerin desteği ile yaklaşık 5 gündür devam eden çalışmalara, dün Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilen 20 kişilik özel ekip de katıldı.

Patlamanın meydana geldiği Zap Vadisi'nde çalışmalarına başlayan ekip, Zap Suyu'nda Uzman Çavuş Çiftçi'nin cenazesini aradı. Yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün öğleden sonra şehit askerin cenazesine ulaştı.

Şehidin ailesi de Hakkari'ye gelerek, askeri araçların içinden çalışmaları yerinde izliyordu.

15 Eylül'de, askeri birliğin Hakkari-Çukurca karayolundan geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

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