Şehit evlerinden feryatlar yükseliyor

GAZİANTEP

Sabah saatlerinde şehidin acı haberini getiren iki subay Aktoprakta akrabalarında bulunan şehidin annesinin yanına gitti. Burada acı haberi alan aile subaylarla birlikte şehidin özgürlük mahallesindeki baba ocağına geldi. Acı haberi alan anne Rabia Kurt ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin bir türlü sakinleşemeyen kardeşlerinin feryadı yürek burktu. Bu sırada şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Fenalık geçiren anne ve çocukları güçlükle eve alındı. Bu sırada şehidin il dışında olan babası Ali Kurt’a acı haberin verildiği ve Gaziantep’ dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan olay PKK'lı teröristler dün gece 22.00 sıralarında Beştüşşebap ilçe merkezine 4 ayrı noktadan uzun namlulu silahlarla saldırmış ve çıkan çatışmada 20 terörist öldürülürken, 9 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 8 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

EDİRNE

Şırnak'ta şehit olan 9 güvenlik görevlisinden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde saat 22.00 sıralarında polis ve askeri noktaları hedef alan teröristler, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle ilçede çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada şehit olan 9 askerden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Karataban’ın ailesine şehit olduğu haberi, askeri görevliler verdi.

BURSA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki hain saldırıda şehit olan askerlerden birisinin Bursalı olduğu öğrenildi. Şehit acısı İznik ilçesine bağlı Müşküle köyüne düştü. Saldırıda şehit olan Bursalı er Süleyman Güleç'in şehadet haberi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık görevlileri nezaretinde Güleç ailesine verildi. Cenazenin yarın törenle Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

KONYA

Beytüşşebap’ta çıkan çatışmada şehit olan Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala’nın (21) babası Seyyar Ala ve annesi Kafiye Ala’ya acı haber yetkililer tarafından verildi. Yetkililer şehit haberini vermeye sağlık ekipleri ile birlikte geldi. Yetkililerin haber vermesinin ardından şehidin evine ve sokağa büyük bir Türk Bayrağı asıldı. Şehidin küçük kardeşi 17 yaşındaki Şammas Salih Ala, ağabeyinin şehit haberini almasının ardından gözyaşlarını tutamayarak, “Haberim yoktu, sonradan ağabeyimin şehit olduğunu öğrendim” diyerek konuşamadı. Şehidin evine taziye ziyaretleri başladı.

Şehit Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala’nın Ramazan Bayramı’nda 4 gün izine geldiği ve terhisine 3 ay kaldığı öğrenildi.

ANTALYA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, dün gece teröristlerin 4 farklı noktaya düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in Antalya’daki baba evine ateş düştü. Baba İlyas Sönmez, "Bende Kürdüm. PKK’yı sevindirmemek için ağlamayacağım” dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, dün gece teröristlerin 4 farklı noktaya düzenlediği saldırıda şehit olan Van Erciş nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in 1993 yılından bu yana yaşadığı Antalya'daki baba evine acı haber sabah saatlerinde verildi. Haber verilmesinin ardından Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkamaz ve askeri erkan şehitin evini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Besni doğumlu Jandarma Er Serdar Küpeli’nin merkezdeki evine acı haber çabuk ulaştı. Sabahın erken saatlerinde Vali Yardımcısı Murat Süzen ve jandarma görevlileri acı haberi aileye verdi. Baba Mehmet Küpeli, Anne Ayşe Küpeli ve diğer aile fertleri acı haberle yıkıldı. Şehit haberiyle yıkılan Küpeli ailesinin evinden yükselen feryatlar yürek burktu.

Kendisine acı haberi veren yetkilileri “Süze süze buraya kadar geldik. Biz buna layık mıyız? Allah'a şükürler olsun” diyen şehit babası sinir krizleri geçiren diğer oğlu Tayfun’u sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aile fertlerine ilk müdahaleyi yaparken, 91-3 tertip olan Serdar Küpeli’nin teskeresine 59 gün kaldığı öğrenildi.