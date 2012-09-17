Şehit eşinin yürek yakan haykırışı

Bingöl’de şehit polislerden Samet Kırcalı’nın eşi Duygu Kırcalı elinde Türk Bayrağı ile sitem etti.



Şehit Polis memuru Samet Kırcalı’nın Özel Hareket Polisi olmak istediği ancak eşinin izin vermemesi nedeniyle çevik kuvvet polisi olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Duygu Kırcalı, ‘Ağlamıyorum’ diyerek, eşiyle 12 yıllık bir aşkı olduğunu ve lisede tanıştıklarını söyledi. 1.5 yıldır evli olduklarını ifade eden Kırcalı, ‘Bu son olsun. İzmir’de aynı lisede aynı masayı paylaştık. Bakın şu saçlarım bembeyaz oldu. Birgünlük karısı olacağım dedim oldum. Yazın en başköşeye yazın bunu. İzmir’in şehidi var. Özel Harekattan vazgeçirttim, dağlara çıkmasına kıyamadım. Çevik kuvvet canımı yaktı, zırhlı arabaya bindirmediler.İşsiz kaldı Başbakan’a söyleyin mecbur kaldı polis oldu." dedi.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanına geldiği Duygu Kırcalı'ya taziyelerini iletti.