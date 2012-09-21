Şehit Erhan Bulut'un cenazesinde gerginlik

Kaymakama bazı şehit yakınları tepki gösterdi. Cenaze aracının gitmesine izin vermeyen ağabey Emrah Bulut, arkadaşları tarafından güç kullanılanarak yoldan uzaklaştırıldı.

Hakkari'de geçtiğimiz cumartesi günü yola döşenen mayınların patlaması sonucu Komando Piyade Er Erhan Bulut şehit olmuştu. Bulut'un cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan Bulut'un cenazesi bu sabah İstanbul Bahçelievler'deki evine getirildi. Bahçelievler Kaymakamı Şevkit Cinbir taziye için şehidinin evinin önünde kurulan çadıra geldi. Acılı şehit Babası Cevdet Bulut'a başsağlığı dileyen Kaymakam Cinbir, bazı şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Terörün önlenmesindeki yaklaşımı eleştirdiği belirtilen bir kadına "Sen sus!" dediği iddia edilen kaymakam Cinbir'e, bir vatandaş tepki gösterdi. Gerginlik, araya diğer vatandaşların girmesiyle, sona erdi.

Şehit Er Erhan Bulut'un evinin bulunduğu sokak ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Caddeye Bulut'un dev bir fotoğrafı da asıldı. Bulut'un cenazesini taşıyan askeri araç şehidin dev fotoğrafının altından geçip evinin sokağına girdi. Erhan Bulut'un ağabeyi Emrah Bulut, Türk bayrağına sarılı tabutun içindeki kardeşine, "Seni kim koydu oraya?" diye bağırdı. Baba Cevdet Bulut da, "Tezkeren mi geldi, beni duyuyor musun Erhan" diye gözyaşı döktü. Kendinden geçen ve şok yaşayan ağabey bir türlü zaptedilemedi. Yapılan duanın ardından cenaze aracı evin önünden ayrılırken, acılı ağabey aracın önüne geçti. Cenaze aracının gitmesine izin vermeyen ağabey Emrah Bulut arkadaşları tarafından güç kullanılanarak yoldan uzaklaştırıldı.

Şehit Er Emrah Bulut'un cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisine götürüldü. Şehidin cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

DHA