Şehit cenazesinde ’Habur’ kavgası

Bingöl-Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Hacılar Köyü Mevkiinde dün sabah polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit düşen 8 polisten biri olan Trabzonlu polis memuru Ümit Yıldırım'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi.



Cenaze uçaktan indirilerek askerlerin omuzlarında ambulansa konulması sırasında ortaya çıkan ve omzunda Türk bayrağı bulunan bir kadının sloganları şehit yakınlarının tepkisini çekerken, şehit yakınları kadına saldırdı. “Bu kadar şehit oldu. Bu teröre ne zaman dur denecek” diyerek bağırmaya başlayan kadına şehit polis memurunun yakınları “Ne şov yapıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Kadına tepki göstererek üzerine yürüyen şehit yakınları kadını tanımadıkları ve böyle bir akrabaları olmadığını belirterek kadının provakatör olduğunu iddia ettiler. Polis ekipleri güçlükle kadını şehit yakınlarının elinden alarak havalimanındaki bir odaya götürdüler.



TOPRAĞA VERİLDİ



Trabzon Havaalanı'ndan 200 araçlık konvoyla Araklı ilçesine getirilen şehidin cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar, Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertan Yavaş’ın yanı sıra çok sayıda polis, asker ve vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı konvoy halinde defnedilmek üzere Araklı’nın Türkeli Köyü aile kabristanlığına götürüldü.