Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Şehit cenazesinde Başkan'a yumruk

Bingöl'de şehit olan Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun Samsun'daki cenazesinde olaylar çıktı. Helallik istenmesi sırasında yaşanan arbedede Belediye Başkanı'na yumruk atıldı.

20 Eylül 2012 Perşembe 17:10
Şehit cenazesinde Başkan'a yumruk

Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda şehit olan 10 asker, son yolculuklarına uğurlanıyor.

Askeri kargo uçağıyla Samsun’a getirilen şehidin cenazesi, buradan Alaçam ilçesi Pelitbüküsekicek köyündeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi Alaçam ilçe merkezinden, cenaze töreninin düzenlendiği köye hareket ettiği sırada bir grup vatandaş, cenaze aracını durdurarak helallik almak istedi.

Askeri yetkililerin, köyde helallik alınacağını belirtmesi üzerine tartışma yaşandı.

Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yüzüne, yaşanan arbede sırasında yumruk isabet etti. Burnu kanayan Yılmaz, olay yerinden ayrılarak cenaze töreninin yapılacağı köye hareket etti.

Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için köy mezarlığı yanındaki boş araziye alındı.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki kabristanda toprağa verildi.

Bakan Kılıç, şehidin babası Mustafa ve annesi Hacer Aydoğdu'ya başsağlığı diledi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun milletvekilleri Mustafa Demir, Akif Çağatay Kılıç ve Ahmet Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'GEREKİRSE BEN DE ASKERE GİDERİM'

Saldırıda yaralandıktan sonra ambulans helikopterle götürüldüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan Jandarma Çavuş Mehmet Dildari'nin naaşı Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesine getirildi.

Şehit Dildari'nin naaşı düzenlenen törenin ardından Niğde Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası belde mezarlığına defnedildi.

Törende, şehit Jandarma Çavuş Mehmet Dildari'nin 3 erkek kardeşi üzerinde ay-yıldız olan tişörtlerden giyerken, anne Tuncay Dildari'de ''Vatan sağolsun. Bir tane daha evladım var. Onu da gönderirim. Gerekirse ben de giderim'' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Dildari'nin nişanlısı Sevim Süyüm ise tören sırasında tabuta sarılarak ağladı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim