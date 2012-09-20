Şehit cenazesinde Başkan'a yumruk

Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda şehit olan 10 asker, son yolculuklarına uğurlanıyor.

Askeri kargo uçağıyla Samsun’a getirilen şehidin cenazesi, buradan Alaçam ilçesi Pelitbüküsekicek köyündeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi Alaçam ilçe merkezinden, cenaze töreninin düzenlendiği köye hareket ettiği sırada bir grup vatandaş, cenaze aracını durdurarak helallik almak istedi.

Askeri yetkililerin, köyde helallik alınacağını belirtmesi üzerine tartışma yaşandı.

Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yüzüne, yaşanan arbede sırasında yumruk isabet etti. Burnu kanayan Yılmaz, olay yerinden ayrılarak cenaze töreninin yapılacağı köye hareket etti.

Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için köy mezarlığı yanındaki boş araziye alındı.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki kabristanda toprağa verildi.

Bakan Kılıç, şehidin babası Mustafa ve annesi Hacer Aydoğdu'ya başsağlığı diledi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun milletvekilleri Mustafa Demir, Akif Çağatay Kılıç ve Ahmet Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'GEREKİRSE BEN DE ASKERE GİDERİM'

Saldırıda yaralandıktan sonra ambulans helikopterle götürüldüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan Jandarma Çavuş Mehmet Dildari'nin naaşı Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesine getirildi.

Şehit Dildari'nin naaşı düzenlenen törenin ardından Niğde Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası belde mezarlığına defnedildi.

Törende, şehit Jandarma Çavuş Mehmet Dildari'nin 3 erkek kardeşi üzerinde ay-yıldız olan tişörtlerden giyerken, anne Tuncay Dildari'de ''Vatan sağolsun. Bir tane daha evladım var. Onu da gönderirim. Gerekirse ben de giderim'' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Dildari'nin nişanlısı Sevim Süyüm ise tören sırasında tabuta sarılarak ağladı.

AA