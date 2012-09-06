25 şehit askerin kimlikleri belirlendi

hlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, kışlada yapılan yoklamada bulunmayan 25 askerin ismi belirlendi. Bu askerlerin patlama sırasında şehit düşen askerler olabileceği kaydedildi fakat kimliklere ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yoklamada bulunmayan isimler şöyle:

"Bedri Naim, Murat Döğer,

Hüseyin Apaydın,

Cüneyt Akkuş,

Ayhan Kurtsu,

Kadir Aydın,

Fatih Şalgam,

Bayram Uluer,

Burak Kaplan,

Emrah Aral,

Emrah Kartal,

Hayri Kaya,

Emre Yıldırım,

Emrah Sandalcı,

Mehmet Emre Özer,

Hüseyin Gökhan Eriç,

Tolga Taşdan,

Ahmet Tosun,

Burak Umut Gedik,

Onur Fikret Gülger,

Macit Coşkun,

Barış Öztürk,

Mehmet Emin Çuğun,

Abdullah Tokgöz,

Faruk Ergeç".