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Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Ölü doğan 9 kardeşinden sonra dünyaya gelen ailenin tek erkek evladı Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’den 5 gündür haber alınamıyor.

19 Eylül 2012 Çarşamba 11:51
Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Devlet büyüklerinden yardım isteyen anne Döndü Çiftçi "Beni de götürsünler oraya. Yavrum kokumu alır, annem gelmiş der çıkar ortaya" dedi.

Hakkari-Çukurca Karayolu’nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi üzerine şehit olduğu belirtilen 4 askerden Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin ailesi perişan.Tüm aramalara rağmen 5 gündür bulunamayan askerin yakınları, oğullarının ölüsünü ya da dirisini istiyor.

Ölen 9 bebekten sonra dünyaya gelen ve uğruna 7 kurban kesilen Çiftçi'nin annesi Döndü Çiftçi, "Herkese yalvarıyorum. Yavrumu, ciğerimi, cennetimi, çavuşumu bulun" diye feryat etti. Oğul Köyü yakınlarında cumartesi günü meydana gelen patlamada 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Aslen Yozgatlı olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesine Zap Deresi'nde çok sayıda asker, korucu ve vatandaşın katıldığı aramalara rağmen ulaşılamadı.

Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de oturan ailesi ise oğullarından gelecek bir haber bekliyor. Mobilyacı baba Satılmış Çiftçi, hala hayatta kalma ihtimali olan oğlu için "başın sağolsun" denmesinden rahatsız.

Mahallede kurdukları masada, yakınları ile elinde telefon gün boyu gelecek haber bekleyen baba "Ölüsünü ya da dirisini bulup getirsinler" dedi. Her gün diyalize giren anne Döndü Çiftçi ise "Kuzum benim. 'Ben vatanı beklemeye gidiyorum. Bana üzülmeyin' derdi. Telefonsuz hiç günüm geçmezdi. Şimdi telefon gelmiyor. Başbakanımızın eşi Emine Hanım'a sesleniyorum. O da bir anne. Bulsunlar yavrumu, geri getirsinler bana. Ölüsünü dirisini.

Ya rabbim, büyüklerim, Başbakanım, hepinize sesleniyorum. Herkese yalvarıyorum. Yavrumu, ciğerimi, cennetimi, çavuşumu bulun. Beni de götürsünler oraya. Yavrum kokumu alır, annem gelmiş der çıkar ortaya" diye gözyaşı döktü.

Bu bayraklar inmeden düğün olacak

Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin 9 Eylül'de nişanlandığı Yasemin Yurtseven, nişanlandıkları günü sabaha kadar sohbet ettiklerini anlatarak, "Benim tek istediğim nişanlımı bulup getirsinler. Bu bayraklar inmeden daha düğün yapacağız. Benim yetkililerden tek istediğim, nişanlımı sağ salim bulup, kurtarıp getirsinler" dedi. Sözleşmeli askerlik yapan ve 2 yıldır Hakkâri'de görevli 3 yıllık asker Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin 6 ay sonra sözleşmesinin sona ereceği, sözleşmesini uzatmayı düşünmediği, İzmir'e gelerek başka bir işe girmeyi düşündüğü öğrenildi. 

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