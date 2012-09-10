Büyükşehir olacak 13 il

Nüfusu 750 bini geçen şehirler büyükşehir statüsüne geliyor Trabzon tam sınırda dururken; Ordu40 bin kişiyle kaçırıyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de Meclis açıldığında çıkartılması talimatı verdiği düzenlemeye göre 13 il büyükşehir olacak. Takvim'in haberine göreAydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin,2013'te yapılacak seçimde ilk kez büyükşehir belediye başkanı seçecek. İl sınırı büyükşehir belediye sınırı sayılacak ve belediye başkanları süper yetkiler ile donatılmış olacak.

SINIRI GEÇEN 13 ŞEHİR

Taslağa göre; nüfusu 750 binin üzerinde olan şehirlerde büyükşehir belediyesi kurulacak. Nüfusları 750 bini geçen Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin'in büyükşehir olması bekleniyor. Sınırın üzerindeki Trabzon, nüfusu düşerse şansını kaybedebilecek. 714 bin 390 nüfuslu Ordu, şansı küçük farkla kaçırabilir.