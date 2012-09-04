Şehidin rüyası gerçek oldu

Şehit Osman Yıldız', dağıtım iznine geldiğinde, "rüyalarımda şehit olduğumu görüyorum" dediği mahalle arkadaşına atkısını hatıra bırakmış...

Şehit Osman Yıldız'ın Bahçelievler'deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin evine ve ikamet ettiği sokağa Türk bayrağı asıldı. Komşuları ve akrabaları da şehit ailesinin evine akın etti, onları teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT YILDIZ, POLARINI ARKADAŞINA HATIRA VERMİŞ

Şehit askerin, vatani görevini yaptığı sırada arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde rüyasında kendisini sürekli şehit olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Şehit askerin arkadaşı Doğan Kavasoğlu, "Arkadaşımla sürekli iletişim halindeydik. Öleceği içine doğmuştu adeta. Rüyalarında şehit olduğunu görüyormuş. Bu durumu sürekli dile getiriyordu. Dağıtım iznine geldiğinde 'Ölmek var dönmek yok' deyip bana kendi polarını hatıra bıraktı. Ne olursa olsun bu hatıramı sakla kardeşim' demişti" diye konuştu.

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