25 şehidin cenazesi teslim ediliyor

Afyonkarahisar'da, askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 askerden 24'ünün cenazelerinin Keçiören Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.



Keçiören Adli Tıp Kurumu'na öğle saatlerinde gelen Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz, Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından şehit olan askerlerin cenazelerine ilişkin kurum yetkililerinden bilgi aldı. Çıkışta konuşan Küçükakyüz, "Çalışmalar devam ediyor, tüm söyleyeceğim bu" dedi.



Şehit cenazeleri Adli Tıp uzmanları tarafından ailelerden alınan kan örneklerinin eşleştirilmesinin ardından yapılacak kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edilecek. Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda şehitlerin DNA testi çalışmaları sürerken, aile yakınları GATA misafirhanesinde tutuluyor. Bazı şehit yakınları, Adli Tıp Kurumu'nda beklemeyi tercih ediyor.