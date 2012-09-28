Şehidin ablasından subayı şok eden hareketi

Tunceli’de askeri araca uzaktan kumandalı bombayla yapılan saldırıda şehit düşen 6 askerden biri olan 23 yaşındaki jandarma er Fatih Küçükterci, Denizli’nin Tavas İlçesi’nde 10 bin kişinin katıldığı bir törenle toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilçeye getirilirken bin kişilik grup şehidin evine kadar ellerinde Türk bayraklarla yürüdü; şehidin cenazesi, kalabalık nedeniyle evinin önünde cenaze aracından indirilemedi. Şehidin ağabeyi İsmail Küçükterci cenaze aracını yumruklarken, şehidin ablası Kadriye Boyacı, kadın binbaşının kendisini teselli etmesine izin vermedi.

Terhisine 57 gün kala şehit olan jandarme er Fatih Küçükterci’nin cenazesi Tavas İlçesi’nde önce Yaka Mahallesi’ndeki evine getirildi. Cenaze getirilmeden önce bin kişilik grup ilçe meydanından yürüyerek şehidin evinin önüne geldi. Grup burada tekbir getirip İstiklal Marşı okudu. Grupta bir çok kişi gözyaşlarını tutamadı. Babasını 5 yıl önce kaybeden şehit askerin annesi Nermin Küçükterci, ağabeyi İsmail Küçükterci ve ablası Kadriye Boyacı, evin önünde cenazenin gelmesini bekledi. Cenaze beklenirken dua okundu, bir kadın binbaşı şehidin annesinin elini öptü.

KARDEŞİMİ BÖYLE Mİ GETİRECEKTİNİZ?

Şehidin ağabeyi İsmail Küçükterci, kadın subaya, "Kardeşimi size böyle mi teslim ettik, kardeşimi böyle mi getirecektiniz?" diyerek tepki gösterdi. Şehidin ablası Kadriye Boyacı da, kendisini teselli etmek isteyen kadın binbaşıya izin vermedi, "Gelmeyin, istemiyorum. Kardeşimi yaktılar, kardeşim orada yanarken biz burada yandık" diyerek gözyaşı döktü.

AMCASININ FOTOĞRAFINA DOKUNDU

Şehidin ağabeyi İsmail Küçükterci’nin oğlu 2 yaşındaki Hakan Küçünterci, halasının kucağında duran amcası şehit er Fatih Küçükterci’nin fotoğrafına dokunup, elleriyle sevdi. Yaşananlardan habersiz olan küçük Hakan Küçükterci’nin amcasıyla son vedası yürek parçaladı.

CENAZE ARACINDAN İNDİRİLEMEDİ

Şehidin cenazesi kalabalık nedeniyle baba evine indirilemedi. Cenaze aracı sokağa girince aşırı izdiham yaşandı. Şehidin ağabeyi İsmail Küçükterci, cenaze arabasına yumruk atarken, ablası Kardiye Boyacı, cenaze aracının kapısını açıp kardeşinin tabutuna dokundu. Cenaze aracı daha sonra bin kişilik kalabalıkla namazın kılınacağı Çarşı Camii’ne götürüldü.

KALABALIK POLİS BARİKATINI AŞTI

Şehidin cenazesi camiye girerken de izdiham yaşandı. Kalabalık polis barikatını aşıp cami avlusuna girdi. Burada 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazından önce ailesi şehit erin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, ’Başka Fatihler ölmesin’ diyerek feryat etti. Bu arada şehidin bir arkadaşının AK Parti Milletvekili Nihat Zeybekci’ye gösterdiği tepki, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Şehit erin cenazesine AK Parti Milletvekilleri Nihat Zeybekci, Mehmet Yüksel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, siyasi partilerin il başkanları, askeri protokol de katıldı. İkindi vakti İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, şehit erin cenaze namazını kıldırdı. Müftü Gürpınar, "Şehidimizi bağırarak, ıslıkla değil dualarla uğurlayalım. O artık şehit mertebesine ulaştı" diye konuştu. Şehit er Fatih Küçükterci’nin naaşı cenaze namazının ardından askeri törenle cenaze aracına konuldu ve ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA