Şehidimizin kalbi yeniden çalıştı şehit sayısı 9

Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak Erzurum'a kaldırılan ve ilk etapta kalbi durduğu için şehit olarak gösterilen askerin kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Bingöl'de bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili valilikten açıklama yapılacağını belirterek, "İlk etapta kalbi durduğu için askerin şehit olarak bilgisi geldi. Ancak daha sonra doktorların çabası sonucu askerin duran kalbi yeniden çalıştırılmış. Diğer yaralıların da tedavileri hastanelerde devam ediyor" dedi.



Bakan Cevdet Yılmaz, cenazelerin Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini, cenazelerle ilgili programın yarın netleşeceğini ifade etti.