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Şehidi öz ve üvey babası birlikte uğurladı

Tunceli'de şehit düşen jandarma komando er Mustafa Akar toprağa verildi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 15:50
Şehidi öz ve üvey babası birlikte uğurladı

Tunceli’de PKK’lı teröristlerin geçen cumartesi günü karakola düzenlediği saldırıda şehit olan jandarma komando er 21 yaşındaki Mustafa Akar’ın cenazesi, memleketi Samsun’un Ayvacık İlçesi’nde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün askeri uçakla Samsun’a getirilen şehit jandarma komando er Mustafa Akar’ın cenazesi, bugün Ayvacık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada dua okunarak yakınlarından helallik alındı. Eşinden boşandıktan sonra Celal Sarıoğlu ile ikinci evliliğini yapan şehit annesi 45 yaşındaki Semiha Sarıoğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren abla 23 yaşındaki Çiğdem Akar’a ise sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit er Akar’ın cenazesi, evinin önünde dua okunmasının ardından merkez Yeşil Camii’ne götürüldü. Buradaki törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Yusuf Ziya Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hacı Abdullah Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Terhisine 2 ay kala şehit olan jandarma komando er Mustafa Akar’ın, öz babası Hayri Akar, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü. Öğlen namazının ardından cenaze namazının kılınması sonrasında şehit er Akar’ın cenazesi top arabasına konuldu. Bu sırada ellerinde Türk bayrakları olan kalabalıktakiler, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Ne mutlu Türk’üm diyene’; ’Kahrolsun PKK’ sloganları attı.

Kortej eşliğinde ilçe mezarlığına götürülen şehit er Akar’ın cenazesi, ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Bekar olan Şehit Akar’ın anne ve babasının 15 yıl önce boşandığı, annesinin 12 yıl önce Celal Sarıoğlu’yla evlendiği belirtildi. İzmir’de kardeşi 17 yaşındaki İbrahim ile birlikte oturan şehit Akar’ın inşaatlarda çalıştığı ifade edildi. Şehidin öz babası Hayri Akar’ın ise Samsun’un merkez Canik İlçesi Hasköy Mahallesi’nde oturduğu ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

DHA

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