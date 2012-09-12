'Seccade yüklü' süsü verilmiş kaçakçılık

Olay Esenyurt Aliminyumcular Sanayi Sitesi’nde(ALKOP) meydana geldi. Sanayi içerisindeki bir depoya çalıntı mal boşaltıldığı ihbarını alan polis söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 34 UB 1030 plakalı TIR’a takılı şekildeki 34 DR 4301 plakalı dorsenin seccadeler ve bavullarla yüklü olduğunu tespit etti.



Şahısların durumundan şüphelenen polisler TIR dorsesi içinde inceleme yaptı. Dorsenin uç bölümündeki seccade ve bavulları indirten polis yüzlerce karton kaçak sigara ile karşılaştı. Boşaltılan dorsedeki 1 milyon paket kaçak sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon Lira olduğu öğrenildi.



Dorsenin Ambarlı Limanı’ndan yurda sokulduğu öğrenilirken olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.