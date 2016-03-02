Sebze Fiyatlarındaki Fark İle İlgili Tzob Bşk. Şemsi Bayraktar Açıklamada Bulundu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Paranın İzi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Sebze Fiyatlarındaki Fark İle İlgili Tzob Bşk. Şemsi Bayraktar Açıklamada Bulundu.