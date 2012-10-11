Sebahat Tuncel cezaevi yolunda

Gerekçeli kararda Tuncel'in dağa eleman gönderdiğinin, bazı molotoflu eylemlerin talimatlarını verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Örgütün Kuzey Irak'taki kongresine de katıldığı kaydedilen Tuncel'in, milletvekili seçilmesine rağmen yargılandığı suçun niteliği bakımından yasama dokunulmazlığının dışında kaldığı hatırlatıldı.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP Milletvekili Tuncel'i 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı dosyada diğer sanık İbrahim Tekdemir'in davası zaman aşımından düşürülürken mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. 15 sayfalık gerekçeli kararda Tuncel hakkındaki suçlamalar hatırlatıldı.



Tuncel'in 2004 yılında terör örgütünün Kuzey Irak'ta yaptığı kongreye örgüt üyelerinin giydiği kıyafetle katıldığı belirtildi. Sanığın, yine 2004 yılında Bağcılar DTP ilçe binasında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yaptığı toplantıya katıldığı ve buraya yapılan baskında gözaltına alındığı kaydedildi.



Tanık ve gizli tanıkların ifadelerinde ise Tuncel'in İstanbul'da bazı molotoflu eylemlerin talimatlarını verdiği anlatıldı. Tuncel'in örgütün dağ kadrosuna eleman gönderdiği ifade edildi. Mahkeme, suçlamalarla ilgili tanık ve gizli tanıkların ifadelerinin birbirleriyle örtüştüğünü, tanıkların anlattıkları eylemlerin emniyetten istenen raporlarla da teyit edildiğini vurguladı. Kararda bir tanığın, örgütün ve avukatların baskılarına, ailesinin öldürüleceği yönündeki tehditlere rağmen ifade verdiğini söylediği yer aldı.



Tuncel'in savunmasında suçlamaları reddettiği, terör örgütü ile ilgisinin bulunmadığını söylediği anlatıldı. Kuzey Irak'a yasal yollardan gittiğini anlatan Tuncel'in terör örgütünün bu bölgede düzenlenen kongresine katılmadığını ileri sürdüğü kaydedildi. Kuzey Irak'a bölgedeki kadın sorunlarına ilişkin çalışma yapmak amacıyla gittiğini savunan Tuncel'in, çalışmasıyla ilgili hiçbir yazılı ya da görsel belgesinin bulunmadığını söylediği ifade edildi. Tuncel'in bölgede bulunmasıyla terör örgütünün kongresinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olduğunu söylediği belirtildi.



Mahkeme, milletvekili olan Tuncel'in yargılandığı suçun niteliği itibariyle Anayasa'nın 14. Maddesinde belirtilen 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü' bozmayı amaçlayan faaliyetler kapsamında olduğu için yasama dokunulmazlığının dışında kaldığını da hatırlattı.



Mahkeme, Tuncel'in önce 7 yıl hapis cezasıyla, terör kapsamında olması nedeniyle yarı oranında artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.



8 Kasım 2006 tarihinde tutuklanan Tuncel, 2007 seçimlerinde milletvekili seçilmesi üzerine kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle 24 Temmuz 2007 tarihinde tahliye edilmişti.

Sabah