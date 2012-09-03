SBS son kez yapılacak

Ortaöğretimde SBS seneye son kez yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, SBS'nin bu yıl son kez yapılacağını, sonra sistemin değişeceğini söyledi.

NTV yayınına katılan Zararsız şunları söyledi: "Eğitim-öğretim yılının sonunda SBS yine yapılacak. 2012-2013 öğretim yılının sonunda Haziran ayında takvimine göre yapılacak. 2013-2014 öğretim yılının sonunda ise SBS olmayacak. Bir başka şekilde ortaokuldan liseye yerleştirme yürürlüğe girecek."

Yeni sistem konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Zararsız, "Görüşmeler sonucunda sistem kurgulandığında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.