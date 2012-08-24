S.B Elazığspor Trabzonspor maçına hazır

Kazım Karabekir Stadyumu'nda antrenman yapan Sanica Boru Elazığspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Trabzon'a hareket edeceklerini söyledi.





Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Uygun, şöyle konuştu:





''Bir tek Sedat'ın cezalık pozisyonu var. Onun dışında eksiğimiz bulunmuyor. Her şeyimizle hazır olmaya çalıştık. Tabii yeni kurulmuş takımların, gerek sistem kurması, gerek takımı oluşturması biraz zordur. Fakat bu kısa süreç içerisinde transferlerimizi de birbirine kaynaştırma ve yeni gelen arkadaşlarımızla eskileri birleştirme güzel bir şekilde ilerliyor.''





İki hafta içerisinde bunu tamamen pekiştireceklerini ifade eden Uygun, şunları kaydetti:





''Sanica Boru Elazığspor tam randımanlı bir takım halini alacak. Bir de Amr Zaki'nin transferi var. Maalesef Türkiye'deki yıllardan beri gelen sistem yanlışlığı yüzünden, onun da lisansı yetişmedi. Çünkü futbolcumuz Türkçe sözleşmeye imza atmak istemiyor. Yabancı sözleşmede anlaşmış durumdayız. Fakat Türkçe sözleşmeye, ne yazdığını bilmediği için anlaşmak istemiyor. Artık buna da Futbol Federasyonu'nun bir çözüm bulması gerekiyor. Bir sözleşme yapılır. Aynı sözleşmenin yabancısı yazılır, o da orada ne yazdığını, neye imza attığını anlar ve ona göre de sözleşme imzalar. Yaklaşık 10 gündür futbolcuyu ikna etmeye çalışıyoruz. İnşallah Mısır'da sözleşmeyi yapıp, Pazartesi günü takımla birlikte idmanlara başlayacak diye düşünüyorum.''





''Erzurum'da futbola inanılmaz bir ilgi var''





Kamp sürecinin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Uygun, ''İdmanlarımıza birçok vatandaşımız geliyor. Hatta Erzurum'da futbola inanılmaz bir ilgi var. Üniversite Kış Olimpiyatları çok büyük katkı sağlamış, statlar mükemmel olmuş. Bu kadar güzel ortamın olduğu bir yerde gerçekten mükemmel bir kamp geçirdik'' diye konuştu.