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SB. Elazığspor, Bursaspor ile 5. randevuda

Sanica Boru Elazığspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

22 Eylül 2012 Cumartesi 13:10
SB. Elazığspor, Bursaspor ile 5. randevuda
Sanica Boru Elazığspor ile Bursaspor  yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

Elazığspor, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında mücadele ettiği Süper Lig'de Bursaspor ile 4 kez karşılaştı. Geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup etmeyi başaran Elazığ temsilcisi, 1 defa berabere kaldığı Bursa ekibine 1 kez de boyun eğdi.

Bu 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Elazığspor, Bursaspor'un 6 golüne engel olamadı. Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Elazığ ekibi, sezonun ikinci yarısında evinde Bursaspor'u 2-1 yenmişti. Elazığspor, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında iç sahada 1-0 mağlup ettiği rakibine deplasmanda 4-0 yenilmişti.

Elazığspor galibiyet hasretine son verme peşinde

Sanica Boru Elazığspor, yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacağı Bursaspor'u yenerek 3 puanla tanışmak istiyor. Ligde geride kalan 4 maçın 3'ünden mağlup ayrılan ve sadece 1 beraberlik elde eden Elazığ ekibi, topladığı 1 puanla puan cetvelinde son sırada yer alıyor. İlk 4 maçta kalesinde 9 gol gören Elazığspor, rakip fileleri ise sadece 1 kez havalandırdı.

Ligde 5. haftaya 6 puanla 8'inci sırada giren Bursaspor ise geride kalan 4 maçın 2'sinden galip, 2'sinden ise mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 7 gol atan Bursa ekibi, kalesinde 5 gol gördü.

Elazığ Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle henüz kendi seyircisi önünde maça çıkamayan bordo-beyazlı ekip, Bursaspor'u yenerek taraftarına bu sezonki ilk galibiyeti armağan etmeyi ve ligin son sırasından kurtulmayı hedefliyor.

Sanica Boru Elazığspor-Bursaspor maçı, yarın saat 17.00'de başlayacak.
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