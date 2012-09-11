Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sayaç bedeline son!

Elektrik dağıtım sistemine yeni bağlanacak olan müşterinin sayacının temini ve montajı 31 Aralık 2013'ten sonra dağıtım şirketi tarafından yapılacak.

11 Eylül 2012 Salı 17:15
Sayaç bedeline son!

 Yeni sayaçların temini ve montajı sırasında dağıtım şirketi aboneden herhangi bir bedel istemeyecek, sayacın mülkiyeti de dağıtım şirketine ait olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4'üncü maddesine “Devlet Su işleri (DSİ), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi” tanımları eklendi.

Yönetmeliğin “sisteme bağlantı yapılması” başlıklı 7'inci maddesine eklenen fıkraya göre, dağıtım sistemine yeni bağlanacak müşterinin sayacının temini ve montajı, 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılacak.

Daha önce dağıtım şirketleri sayaçları temin ederken ücreti abonelerden alınıyordu. Değişiklik gerçekleştikten sonra bakım onarım da dahil vatandaştan ücret alınamayacak. Dağıtım firmaları Ankara'da tek fazlı sayaçlar için 42 TL, üç fazlı sayaçlar için ise 60 TL tahsil ediyordu.

Dağıtım Sistemi OSOS kapsamında, yıllık tüketimi EPDK tarafından onaylanan limitin üzerinde olan, ancak teknik özelliklerinin uygun olmaması dolayısıyla değiştirilmesi gereken sayaçlar, sökülerek müşteriye teslim edilecek. Yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç, dağıtım şirketi tarafından takılacak.
Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılacak. Ancak, geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamayacak.

Sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğu tespit edildiği takdirde dağıtım şirketi tarafından yeni bir sayaç takılacak. Sayaç sökme, takma bedelleri her yılın Ekim ayı sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilecek ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim