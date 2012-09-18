Savruk: ’’Lige güzel bir başlangıç yaptık’’

Kayseri Erciyesspor'un Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ''Lige ilk üç haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak güzel bir başlangıç yaptık'' dedi.





Savruk yaptığı açıklamada, takımın lige başlangıç performansından oldukça memnun olduklarını belirterek, bu durumun ilerleyen haftalarda da devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.





Ligin 3. haftasında konuk ettikleri 1461 Trabzon karşısında, takımın gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getiren Savruk, şunları kaydetti:





''Lige ilk üç hafta sonunda 2 galibiyet 1 beraberlik alarak güzel bir başlangıç yaptık. 1461 Trabzon'u çok iyi oynamamıza rağmen mağlup edemedik. Bu maçta oyunun hakimi bizdik. Yüreklerini ortaya koyan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız da bu maçta tribündeki yerini alarak 90 dakika boyunca takımı destekledi. Biz taraftarlarımızı 12. adam olarak görüyoruz, onlardan büyük güç alıyoruz. Bu durumun sezon boyunca devam etmesini diliyoruz. Sezon başında yönetim olarak büyük fedakarlıklar yaparak kaliteli bir hocaya iyi bir takımı emanet ettik. Artık her şey hocamızın ve takımın elinde. İnşallah yönetim, takım ve büyük taraftarımızın desteğiyle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız.''





Savruk, ligin 4. haftasındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçını da kazanarak, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.