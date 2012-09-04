Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Savaş: ’’Hedefimiz ligde ilk 5’’

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinden Homend Antakya Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı, İtalya'nın Toronto takımında forma giyen İtalya Milli Takım oyuncusu Dubravka Dacic'i renklerine bağladı.

04 Eylül 2012 Salı 16:50
Savaş: ’’Hedefimiz ligde ilk 5’’
Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, bu yıl hedeflerinin ligde ilk 5'e girmek olduğunu ve yapılan transferlerle çok kaliteli bir takım oluşturduklarını söyledi.

Yapılan yerli ve yabancı transferlerin birçoğunun milli takım oyuncusu olduğunu belirten Savaş, şöyle konuştu:

''Ligde ilk 5'i hedefliyoruz. Başarı çıtamızı her geçen yıl yukarıya doğru çekiyoruz. Takım, Bolu Gerede'de 11 gün kamp yaptı, antrenmanlarını sürdürüyor. Bu yıl seyir zevki yüksek, seyircimize heyecan veren bir basketbol oynayacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi seyircilerimizden takımı coşkuyla desteklemesini bekliyoruz. Artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile kendi evimizde oynayacağımız maçlarda deplasman takımı seyircisi için yüzde 10 kotası uygulayacağız. Çünkü maçlarımıza ilgi çok fazla, salon zaten kendi seyircimize ancak yetiyor.''

Homend Antakya Belediyespor Başantrenörü Levent Deringöl de, çok yetenekli bir oyuncuya kavuştuklarını ve yeni transfer Dacic'e çok güvendiklerini söyledi.

Kariyerli ve verim elde edecekleri bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirten Deringöl, ''Daha önceden takip ettiğim, bildiğim ve güvendiğim bir oyuncu. Geçen yıl boy ortalaması olarak kısa bir takımdık. Bu yıl ise hem uzun, hem de hızlı bir takım olduk. Bu takım hem ligde, hem Avrupa'da başarılar elde edebilecek bir kaliteye ulaştı'' diye konuştu.

Daha önce Beşiktaş'ta oynayan 2,02 boyundaki, Homend Antakya Belediyespor'un ilk yabancı oyuncusu Dacic ise Türk ve yabancı oyuncuların birlikte çok yetenekli ve kaliteli bir takım oluşturacağını ifade ederek, transferinden mutluluk duyduğunu kaydetti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim