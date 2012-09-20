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Sarıgül’den taraftara övgü

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Emir Sarıgül, "Alex Ferguson'un Semih Kaya'nın bonservisini sorduğunu belirtirken, yenildik ama asla ezilmedik" dedi.

20 Eylül 2012 Perşembe 17:45
Sarıgül’den taraftara övgü
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Emir Sarıgül, Manchester United maçını Radyospor'a değerlendirirken, Alex Ferguson'un Semih Kaya'nın bonservis bedelini sorduğunu da anlattı. Manchester United'ın tecrübeli teknik adamının 2. Başkan Ali Dürüst ile sohbet ettiğini de belirten Sarıgül şöyle konuştu:
 
"Ferguson maç sonunda 2. başkanımız Ali Dürüst'ü tebrik etmek için yanına geldi. Bu sırada Semih Kaya'nın bonservis bedelini sordu. Ali başkanımız da son derece nazik bir şekilde, Semih'in alt yapıdan yetiştiğini, çok değerli olduğunu ve bir bonservis bedeli olmadığını söyledi."

Emir Sarıgül, Old Trafford'da baskı altında kalmadıklarını da belirterek, "Galatasaray, Türkiye'deki futbol temposunun çok üzerinde. Baskı altında kalmadan mücadele ettik. Kaçırdığımız golleri atsak farklı olabilirdi. Galatasaray emin adımlarla ilerliyor. Yenildik ama asla ezilmedik. Penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle noktaladı:
 
"Maçın atmosferinden herhalde. Bizim 27 milyon taraftarımız var ama Old Trafford da 5 bin aslan yürek vardı onlara çok teşekkür ediyoruz. 74 bin kişiyi bastırdılar. Bu sene büyük başarılara imza atacağız. Tek getiremediğimiz kupa Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek istiyoruz."

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