Sarhoş edip tecavüz ettiler

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde 17 yaşındaki S.K.’ya bira içirdikten sonra tecavüz edip para karşılığında başkalarına pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Pazar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, ihbar üzerine bir bar önünde park halindeki otomobilde oturan S.K.’nın yanına geldi. Polislerden "Beni kurtarın" diyerek yardım isteyen S.K., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Andırın’dan Kadirli’ye gitmek için otogarda beklerken daha önceden tanıdığı 25 yaşındaki Sami D. ile 22 yaşındaki Selçuk D.’nin yanına geldiğini, Kadirli’ye gittiklerini söylemeleri üzerine otomobile bindiğini söyleyen genç kız, ifadesinde şunları anlattı:

"Yolda durup bira satın aldılar. Bana da içirdiler. Sarhoş olunca yolda 3 kez tecavüz ettiler. Daha sonra da bir kadını arayıp, ’Elimizde fıstık gibi bir kız var. Sana getiriyoruz’ dediler. Gittiğimiz bar önünde beni otomobilde bırakıp konuştukları kadının yanına gittiler. O sırada polisleri görünce de ’Beni kurtarın’ dedim."

Genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, Sami D. ve Selçuk D. ile bu kişilerin S.K.’yı erkeklere pazarlamak üzere para karşılığında satmak istedikleri ileri sürülen barda çalışan 39 yaşındaki Ayten P.’yi gözaltına aldı. İddiaları kabul etmeyen Ayten P.’nin, genç kızı, barın temizlik işlerini yapması için işe aldığını söylediği öğrenildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA