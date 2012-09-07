Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sarhoş edip tecavüz ettiler

Osmaniye’de 3 kişi 17 yaşındaki S.K.’ya bira içirdikten sonra tecavüz etti

07 Eylül 2012 Cuma 13:20
Sarhoş edip tecavüz ettiler

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde 17 yaşındaki S.K.’ya bira içirdikten sonra tecavüz edip para karşılığında başkalarına pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Pazar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, ihbar üzerine bir bar önünde park halindeki otomobilde oturan S.K.’nın yanına geldi. Polislerden "Beni kurtarın" diyerek yardım isteyen S.K., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Andırın’dan Kadirli’ye gitmek için otogarda beklerken daha önceden tanıdığı 25 yaşındaki Sami D. ile 22 yaşındaki Selçuk D.’nin yanına geldiğini, Kadirli’ye gittiklerini söylemeleri üzerine otomobile bindiğini söyleyen genç kız, ifadesinde şunları anlattı:

"Yolda durup bira satın aldılar. Bana da içirdiler. Sarhoş olunca yolda 3 kez tecavüz ettiler. Daha sonra da bir kadını arayıp, ’Elimizde fıstık gibi bir kız var. Sana getiriyoruz’ dediler. Gittiğimiz bar önünde beni otomobilde bırakıp konuştukları kadının yanına gittiler. O sırada polisleri görünce de ’Beni kurtarın’ dedim."

Genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, Sami D. ve Selçuk D. ile bu kişilerin S.K.’yı erkeklere pazarlamak üzere para karşılığında satmak istedikleri ileri sürülen barda çalışan 39 yaşındaki Ayten P.’yi gözaltına aldı. İddiaları kabul etmeyen Ayten P.’nin, genç kızı, barın temizlik işlerini yapması için işe aldığını söylediği öğrenildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim