Saray Eğitim Kurumları Rektörü Ziyaret Etti

Düzce'nin köklü eğitim kurumlarından olan ve yaklaşık 2 bin talebeye hizmet veren Saray Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yakında açılışı gerçekleşecek olan Saray Koleji hakkında bilgiler verildi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Rektör eğitimin önemine ve bu alanda yapılan çalışmaların değerine atıfta bulunarak çalışmalarından dolayı Saray Eğitim Kurumları Yönetim Kurulunu tebrik etti.