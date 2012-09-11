Saran'dan toplu düğün daveti

Sadettin Saran, 16 Eylül Pazar günü MKE Kurumu Havuzu’nda saat 15.30-18.00 arası 3 bin kişinin katılımı ile düğün kutlaması yapacağı davetiyeleri de yakınlarına dağıttı. ’Sadettin Saran’dan Davet’ adı altında Kırıkkale’de bulunan yerel gazetelere verilen ilanda, şöyle denildi:



"Sevgili Hemşerilerim, hayatımı birleştireceğim müstakbel eşim Emek Külür ile düğün kutlamamızı memleketim Kırıkkale de yapma kararı aldık. Bu özel günümüzde siz hemşehrilerimle birlikte olmak bizi mutlu edecektir. Düğün yemeğimize teşriflerinizi bekler. Hepinizi sevgiyle selamlarım. 16 Eylül 2012 MKE Havuzu 15.30-18.00 Sadettin Saran".

Saran ve Külür çiftinin nikahı Sadettin Saran’ın Kemerburgaz’daki evinde iki aile arasında yapılacak. Nikah sonrası Kırıkkale de 3 bin kişilik yemek verecek olan Saran, nikah ardından Kırıkkale ye gelerek eşini tanıştıracak ve Pazar günü MKE Kurumu havuzundaki düğününe yaklaşık 3 bin davetli katılacak.