Sarallar ve Şahinler kimdir? Adliyede neden çatıştılar

Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesinde çıkan çatışmayı Sarallar ve Şahinler yaptığı kesinleşti. Uzun namlulu silahlarla birbirine giren Sarallar ve Şahinler kimdir neden bu düşmanlık.

Sarallar kimdir?

Sarallar ailesi Türkiye'nin en büyük suç örgütlerinden biridir. Eskiden Hüseyin SAral liderliğinde ilerleyen aile Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadenizden çıkan en büyük mafia babalarından biridir. Hüseyin SAral'ın başındaki Saral grubu Ümit Saral ve Yakup Kenan Saral devr almıştır. Yeraltı dünyasında 2014 yılında 2015'de Sedat ŞAhin tarafından ateş açılmasının intikamı Vedat Şahin ve Ferdi Topal'ın öldürülmesiyle buralara gelmiştir.

Şahinler kimdir?

Silahlı çatışmada ölen Vedat Şahin, Sedat Şahin'in kardeşidir. Yeraltı dünyasında ünlü isimlerinden biri olan Sedat Şahin Samsunludur. 1993 yılından beri suikastlerde adı geçen Şahin'in gerçek adı Mehmet Nafi Çapan'dır. En yakın dostlarından biri Alaattin Çakıcıdır.