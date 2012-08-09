Sapık tarikat rusya'da ortaya çıktı !

Rusya'nın Tataristan bölgesine bağlı Kazan kentinde, Faizrakhman Satarov'un kurduğu İslamcı bir tarikatın üyeleri 10 yıldır yeraltındaki bir tünelde yaşıyor. Rus polisi, 70'den fazla tarikat üyesinin 10 yıldır tünelde yaşadığını, eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yararlanmadığı gibi gün ışığından da mahrum kaldıklarını açıkladı.

Rus polisi 10 yıldır yeraltında yaşayan tarikat üyelerini tesadüfen ortaya çıkardı. Tataristan'da geçtiğimiz hafta önemli bir Müslüman şeyhi suikaste kurban gitti. Rus polisi bu soruşturma kapsamında Faizrakhman Satarov tarafından kurulan tarikatın merkezinde de arama yaptı.

Kazan kentindeki tarikat merkezinde yapılan aramada, evin altında 8 katlı bir tünele rastlandı. 70'den fazla tarikat üyesinin 10 yıldır bu tünelde yaşadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmadığı sadece Kur'an-ı Kerim ve tarikat kurucusu Faizrakhman Satarov'un öğretileriyle yetiştirildikleri belirtildi.

20'Sİ ÇOCUK

Tünelde yaşayanlardan 20'sinin 17 yaşaltı oldukları ve çoğunun yeraltında dünyaya geldiği belirtildi. Tarikat üyelerinden birisi henüz 18 aylık. Rus yetkililer, tünelde doğan çocukların gün ışığını dahi bilmediklerini açıkladı.

Çocukların rehabilite edildikten sonra ailelerine geri verilip verilmeyeceğine yapılan soruşturma sonucunda karar verileceği belirtildi.'EVİNİ İSLAM

DEVLETİ İLAN ETTİ'

Tataristan'da 83 yaşındaki Faizrakhman Satarov'un kurduğu İslamcı tarikat, hiçbir devlet otoritesini tanımıyor. 90'lı yıllarda kendisini peygamber ilan eden Satarov, evini de bağımsız bir İslam devleti olarak tanımlıyor.