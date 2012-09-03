Sapık çiftin fantezisi dehşetle bitti!

Amerika'da yaşanan olayda, yataklarına başka bir kadını daha alıp alem yapan çiftin fantezi gecesinde silahlar konuştu.

29 yaşındaki Mindi Rice ve aynı yaştaki kocası David, ismi açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadınla uyuşturucu ilaç aldıktan sonra birlikte oldular.

Daha sonra uyuya kalan Mindi Rice, uyandığında kocasının diğer kadınla birlikte olduğunu görünce çılgına döndü ve evlerindeki silahı kapıp, 24 yaşındaki kadını öldürmekle tehdit etti.

Tampa Bay gazetesinin haberine göre, bununla da yetinmeyen Mindi, tavana ateş etti. Karısının elindeki silahı kapan David, karısına ateş etti.

Mindi yara almazken, 24 yaşındaki kadın evden kaçıp, polise haber verdi.

Eve gelen polisler çifti evden çıkaramazken, bir SWAT timi eve girip çılgın çifti etkisiz hale getirdi.

Karı kocanın saldırı suçundan tutuklandığı öğrenildi.