Şanlıurfaspor’dan taraftara sitem

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü İbrahim Halil Tepe, yaptığı açıklamada, bu sezon ilk defa mücadele ettikleri PTT 1. Lig'deki karşılaşmalara taraftarın yeterli ilgiyi göstermemesine sitem etti.





Sarı-Yeşilli camiaya gönül veren taraftarı GAP Arena Stadyumu'na çekmenin yollarını aradıklarını vurgulayan Tepe, bu kapsamda bilet fiyatlarında indirime gittiklerini belirterek, kale arkası 5, maraton 10, numaralıyı ise 15 TL olarak yeniden belirlendiklerini duyurdu.





Bu hafta GAP Arena'da karşılaşacakları Ankaragücü maçına taraftarın yoğun ilgisini beklediklerini ifade eden Tepe, şunları kaydetti:





''Sezon başından beri kulübümüzü daha iyi noktalara taşımak için yoğun mesai harcıyoruz. Kadromuzda kariyerli, kendilerini ispatlamış çok sayıda oyuncu bulunuyor. Futbol otoriteleri bu takımın üst sıraları zorlayabileceğini belirtiyor. Maalesef, Karşıyaka ve Kartal maçlarında beklediğimizin altında taraftarı yanımızda gördük. Büyük transferler yaptık ama şanlı taraftarlarımızı GAP Arena'ya transfer edemedik.''





Tepe, kulübün birçok Süper Lig takımında bile olmayan bir stada sahip olduğunu ifade ederek, taraftarlarının desteğini de arkalarına alarak, ligde yeni başarılara imza atmak istediklerini dile getirdi.



