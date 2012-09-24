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Şanlıurfaspor’da ilk galibiyet mutluluğu

Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü İbrahim Halil Tepe ''Ligde ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz'' dedi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 01:40
Şanlıurfaspor’da ilk galibiyet mutluluğu
PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü İbrahim Halil Tepe, yaptığı açıklamada, ciddi anlamda 3 puana ihtiyaç duydukları ve Kartalspor'u 1-0 yendikleri karşılaşma sonunda elde edilen galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geride kalan 3 maçtan istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

''Ligde ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Teknik direktörümüzün değişimi takıma ayrı bir hava kattı. Bu sezon aramıza yeni katılan futbolcularımızın takıma katkısını bu maçta daha fazla görme imkanı bulduk. Son transferlerimizin oyuna ağırlıklarını koyduklarında neler yapabileceklerini gördük. Önümüzdeki haftalar içinde takımımız bize ümit verdi. Şanlıurfaspor'un birkaç hafta içerisindeki gerçek performansı skorlara yansıyacağından eminiz.''

Tepe, iki günü izinli geçirecek olan Sarı-Yeşilli ekibin 25 Eylül Salı gününden itibaren Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacağını sözlerine ekledi.

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