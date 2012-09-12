Şanlıurfa, Manisaspor’a hazırlanıyor

PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor 'un basın sözcüsü İbrahim Halil Tepe, yaptığı açıklamada, Sarı-Yeşilli ekibin çalışmalarını Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde günde tek idmanla yürüttüğünü belirtti.





Lige milli maçlar dolayısıyla verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Tepe, sözlerine şöyle devam etti:





''Takımımıza transfer döneminin son günlerinde çok sayıda oyuncu katıldı. Bu nedenle lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık, ancak lige verilen ara takımımız için önemli bir kazanım oldu. Şu an ligde yer aldığımız sıra, takımımızın gerçek gücünü yansıtmıyor. Manisaspor maçında kadro kalitemizi sahaya yansıtarak, galip gelmek istiyoruz. Tecrübeli bir rakiple oynayacaklarının bilincinde olan oyuncularımızın kazanmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum.''



