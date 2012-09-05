Şanlıurfa'da kapsamlı tatbikat

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan dün sevk edilen ve sınıra sıfır noktadaki Mürşitpınar bölgesine konuşlandırılan, çoğunluğunu tankların oluşturduğu araçlar bugün başlayan tatbikata katıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynelarap bölgesinden de görülebilen tatbikatta askeri araçların manevra kabiliyetinin test edilmesinin yanı sıra taarruz da gerçekleştirildi.

Söz konusu tatbikatın son dönemlerde yapılanlar arasında en kapsamlısı olduğu belirtildi.