Şanlıurfa’da puan hesapları

PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü İbrahim Halil Tepe, yaptığı açıklamada, Sarı-Yeşilli ekibin verilen 3 günlük izinin ardından, Manisa maçı hazırlıklarına başladığını belirtti.
Deplasmanda karşılaşacakları Manisaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde günde çift idmanla sürdürdüklerini belirten Tepe, şunları kaydetti:
''Sabah saatlerinde kulüp tesislerinde, akşam saatlerinde ise GAP Arena Stadyumu'nda antrenman yapıyoruz. Lige verilen arayı iyi değerlendirerek, kadromuza geç katılan futbolcuların takıma uyumunu hızlandıracağız. Gelecek maçta ligin önemli ekipleri arasında yer alan Manisaspor ile karşılaşacağız. Süper Lig tecrübesine sahip Manisa ekibinden puan almak istiyoruz.''