Şanlıurfa'da okullara çatışma tatili

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne birkaç yüz metre mesafedeki Tel Abyad sınır kapısında muhalifler ile Suriye askerleri arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.

İki gündür devam eden çatışmalarda yaralanan çok sayıda kişi ile evlerini terk eden vatandaşlar Türkiye ye sığındı.

Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan çatışmalarda muhalifler Tel Abyad sınır kapısını ele geçirmek için mücadeleye başladı.

Sınır kapısındaki gümrük binası yoğun ateş altına alındı. Zaman zaman bombaların düştüğü binadan dumanların yükseldiği görülüyor.

Yetkililer Akçakale' deki vatandaşları evlerinin çatılarına çıkmamaları ve sınıra yakın yerlere gitmemeleri konusunda uyarırken ilçe merkezi ve ilçenin sınır hattındaki köy okullarında okullar çatışmalar nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Seken kurşunlar nedeniyle Akçakale'de 1'i ağır 3 kişi yaralandı.