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Şanlıurfa'da 190 bin kişiye iş umudu

Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi tamamlandığında yaklaşık 190 bin kişiye istihdam sağlanacak..

06 Ağustos 2012 Pazartesi 16:50
Şanlıurfa'da 190 bin kişiye iş umudu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi'nde yer alan ve tamamlandığında Dünya'nın 5. büyük tüneli olacak Suruç Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Projenin en önemli ayağını oluşturan toplam 17 bin 185 metre uzunluğunda, 7,80 metre kazı çapında ve 7 metre iç çapındaki Suruç Tüneli'nde bugüne kadar 9 bin 750 metre kazı yapıldı.

Devreye alındığında Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na saniyede 90 m3 su aktaracak olan Suruç Tüneli, Türkiye'deki birçok nehirden daha büyük debiye sahip olacak. Suruç Tüneli ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç Ovası Pompaj Sulaması tamamlandığında ise Suruç Ovası'nda toplam 950 bin dekar tarım arazisi basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle sulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin toplam maliyeti 1,5 milyar lira olarak belirlendi. Proje tamamlandığında yılda ortalama 270 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 190 bin kişiye istihdam sağlanacak.

(AA)

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