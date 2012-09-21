Sanıklardan karar sonrası ilk yorum

Balyoz davasında kararın açıklanmasının ardından sanıklar ve izleyiciler uzun süre salonu terk etmedi. Sanıklar ve İzleyiciler birbirileriyle konuştular. Tüm sanıklar ve izleyiciler karara tepkiliydi. Zaman zaman tepkilerini alkışlarla gösterdi.

DHA muhabiriyle konuşan Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün temeli olmuştur. Bu ülkeye 50 yıl hizmet ettim. Çok sayıda madalyam var. Ancak bugün aldığım madalya bunların arasında en değerli olanıdır" dedi.

DAVANIN ÖNEMLİ SANIKLARI DHA'YA KONUŞTU:

Halil İbrahim Fırtına: Türkiye Cumhuriyetine ve devletine ders olsun söyleyecek bir şeyim yok.

Ramazan Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri tamamen çökertilmiştir. Dünya tarihinde bu kadar komuta yapısına saldırı yapan ülke yoktur.

Ali İhsan Çuhadaroğlu: Kürdistan kurulması için onurlu subaylar buraya hapsedilmiştir.