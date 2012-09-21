Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sanica Boru Elazığspor zorlu maça hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor, zorlu Bursaspor maçı için Elazığ'dan ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcular, hedeflerinin puanlarla dönmek olduğunu söyledi.

21 Eylül 2012 Cuma 19:55
Sanica Boru Elazığspor zorlu maça hazır
Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor maçı öncesi Elazığ'da yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Malum anlatmaktan ve söylemekten hakikatten ben bile zorlanmaya başladım. Herkes tabii ki galibiyet bekliyor. Siz zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları yendiğiniz zaman şampiyon olursunuz bu ligde. Bizim de şansızlığımız yeni bir takım olmamıza rağmen arka arkaya böyle önemli rakiplerle oynamış olmamız. Malum kendi stadımızda oynayamıyoruz. Akhisar maçına yetişir mi o bile muamma. Sonuçta biz Sanica Boru Elazığspor'u iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bunun da farkındayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takımımız düzeldi. Tabii ki sakatlarımız var. Pascal Feindouno ve Sezer Badur sakat. İnanıyorum ki bu zorlu süreçte taraftarımızın da desteği ile birlikte bu süreci atlatacağız ve Sanica Boru Elazığspor hak ettiği puanları almaya başlayacak" dedi. 
 
Eski takımına karşı forma giyecek kaleci Vanja Ivesa, "Biz zorlu bir maç daha oynayacağız. Stadımızın onarımda olmasından dolayı Ankara'da bu maçı oynayacağız. İnşallah 3 puanı biz alacağız" diye konuşurken Orhan Ak, "Bu karşılaşmayı kendi taraftarımızın önünde oynayamamak, bizim için en büyük handikap. Yıllardır bu ligde oynuyorum. Yeri geliyor taraftar maçı alıyor. Hiç bir şey mazeret değil. Sonuçta ne olursa olsun kesinlikle puan veya puanlar almak zorundayız. Çok zor bir lig fikstürü ile başladık. Bunun yanında bizim kötü oynadığımız zamanlar da olmuştur. Ciddi hakem hataları da oldu. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreci daha az hasarla geçmemiz gerekiyor. Bursaspor çok güçlü bir rakip. Biz Elazığ'da 2-3 haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını alırız. Tek düşüncemiz galibiyet" şeklinde düşüncelerini dile getirdi. 
 
Sinan Kaloğlu da mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, Bursaspor'un Türkiye Ligi'nin en iyi takımı olduğunu iddia etti.
 
Göksu Türkdoğan, Bursaspor ile Elazığ'da oynamayı çok istediğini ancak bunun mümkün olmadığına dikkat çekerek, şu anda ligin alt sıralarında olmalarına rağmen çok iyi bir takım olduklarını savundu.
 
Sanica Boru Elazığspor, bugün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya gitti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim