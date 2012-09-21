Sanica Boru Elazığspor zorlu maça hazır

Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor maçı öncesi Elazığ'da yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Malum anlatmaktan ve söylemekten hakikatten ben bile zorlanmaya başladım. Herkes tabii ki galibiyet bekliyor. Siz zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları yendiğiniz zaman şampiyon olursunuz bu ligde. Bizim de şansızlığımız yeni bir takım olmamıza rağmen arka arkaya böyle önemli rakiplerle oynamış olmamız. Malum kendi stadımızda oynayamıyoruz. Akhisar maçına yetişir mi o bile muamma. Sonuçta biz Sanica Boru Elazığspor'u iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bunun da farkındayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takımımız düzeldi. Tabii ki sakatlarımız var. Pascal Feindouno ve Sezer Badur sakat. İnanıyorum ki bu zorlu süreçte taraftarımızın da desteği ile birlikte bu süreci atlatacağız ve Sanica Boru Elazığspor hak ettiği puanları almaya başlayacak" dedi.

Eski takımına karşı forma giyecek kaleci Vanja Ivesa, "Biz zorlu bir maç daha oynayacağız. Stadımızın onarımda olmasından dolayı Ankara'da bu maçı oynayacağız. İnşallah 3 puanı biz alacağız" diye konuşurken Orhan Ak, "Bu karşılaşmayı kendi taraftarımızın önünde oynayamamak, bizim için en büyük handikap. Yıllardır bu ligde oynuyorum. Yeri geliyor taraftar maçı alıyor. Hiç bir şey mazeret değil. Sonuçta ne olursa olsun kesinlikle puan veya puanlar almak zorundayız. Çok zor bir lig fikstürü ile başladık. Bunun yanında bizim kötü oynadığımız zamanlar da olmuştur. Ciddi hakem hataları da oldu. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreci daha az hasarla geçmemiz gerekiyor. Bursaspor çok güçlü bir rakip. Biz Elazığ'da 2-3 haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını alırız. Tek düşüncemiz galibiyet" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Sinan Kaloğlu da mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, Bursaspor'un Türkiye Ligi'nin en iyi takımı olduğunu iddia etti.

Göksu Türkdoğan, Bursaspor ile Elazığ'da oynamayı çok istediğini ancak bunun mümkün olmadığına dikkat çekerek, şu anda ligin alt sıralarında olmalarına rağmen çok iyi bir takım olduklarını savundu.

Sanica Boru Elazığspor, bugün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya gitti.