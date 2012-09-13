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Sanica Boru Elazığspor bir ilkin peşinde

Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 3 büyüklere karşı galibiyeti bulunmayan Sanica Boru Elazığspor, ligin 4. haftasında pazartesi akşamı karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek bir ilki başarmak istiyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 11:40
Sanica Boru Elazığspor bir ilkin peşinde
Bugüne kadar 3 büyüklere karşı galibiyeti bulunmayan Sanica Boru Elazığspor, ligin 4. haftasında pazartesi akşamı karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek bir ilki başarmak istiyor.

1967 yılında kurulan Sanica Boru Elazığspor, tarihinde ilk kez 2002 yılında, şimdiki ismiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden Bordo-Beyazlı ekip, ligde kaldığı sürece Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında hiç galibiyet alamadı.

Küme düşmesinin ardından 8 sezon sonra, bu yıl yeniden Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Elazığ temsilcisi, ligin ilk maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Lig ve kupada üç büyüklerle toplam 14 maç yapan Sanica Boru Elazığspor, 10 kez mağlup oldu, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı açıklamada, büyük takımlara karşı galip gelmenin, şehirde çok büyük hava oluşturacağını ve camiaları mutlu edeceğini belirtti.

Takımının 3 büyüklere karşı hiç kazanmamasının, galip gelemeyeceği anlamını taşımadığını vurgulayan Uygun, ''Dolayısıyla her maçımıza biz ne olursa olsun, imkanlar, şartlar, durumumuz ne olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Dolayısıyla deplasmanda zor olduğunu biliyoruz ama imkansız diye bir şey yok. Futbolcu kardeşlerimizi o yönde hazırlıyoruz. İnşallah, o şansızlık mı diyelim artık o aradaki fark mı diyelim, onu bir şekilde kapatıp galip gelmek için elimizden geleni yaparız'' dedi.

Sanica Boru Elazığspor'un üç büyüklerle yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Sezon                Maç                           Skor          Lig               

----------    -----------------------------       ------   ------------------

2002-2003     Fenerbahçe-Sanica Boru Elazığspor    4-2       Turkcell Süper Lig          

              Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray   0-0       Turkcell Süper Lig             

              Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor      3-1       Turkcell Süper Lig

              Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe    3-3       Turkcell Süper Lig

              Galatasaray-Sanica Boru Elazığspor   3-0       Turkcell Süper Lig

              Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş      0-1       Turkcell Süper Lig

              Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş      0-2       Fortis Türkiye Kupası

2003-2004     Fenerbahçe-Sanica Boru Elazığspor    7-1       Turkcell Süper Lig     

              Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş      1-5       Turkcell Süper Lig       

              Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray   2-2       Turkcell Süper Lig

              Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe    0-1       Turkcell Süper Lig

              Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor      5-3       Turkcell Süper Lig

              Galatasaray-Sanica Boru Elazığspor   3-1       Turkcell Süper Lig

2012-2013     Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe    1-1       Spor Toto Süper Lig
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