Sanica Boru Elazığspor bir ilkin peşinde

Bugüne kadar 3 büyüklere karşı galibiyeti bulunmayan Sanica Boru Elazığspor, ligin 4. haftasında pazartesi akşamı karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek bir ilki başarmak istiyor.





1967 yılında kurulan Sanica Boru Elazığspor, tarihinde ilk kez 2002 yılında, şimdiki ismiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden Bordo-Beyazlı ekip, ligde kaldığı sürece Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında hiç galibiyet alamadı.





Küme düşmesinin ardından 8 sezon sonra, bu yıl yeniden Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Elazığ temsilcisi, ligin ilk maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.





Lig ve kupada üç büyüklerle toplam 14 maç yapan Sanica Boru Elazığspor, 10 kez mağlup oldu, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.





Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı açıklamada, büyük takımlara karşı galip gelmenin, şehirde çok büyük hava oluşturacağını ve camiaları mutlu edeceğini belirtti.





Takımının 3 büyüklere karşı hiç kazanmamasının, galip gelemeyeceği anlamını taşımadığını vurgulayan Uygun, ''Dolayısıyla her maçımıza biz ne olursa olsun, imkanlar, şartlar, durumumuz ne olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Dolayısıyla deplasmanda zor olduğunu biliyoruz ama imkansız diye bir şey yok. Futbolcu kardeşlerimizi o yönde hazırlıyoruz. İnşallah, o şansızlık mı diyelim artık o aradaki fark mı diyelim, onu bir şekilde kapatıp galip gelmek için elimizden geleni yaparız'' dedi.





Sanica Boru Elazığspor'un üç büyüklerle yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;





Sezon Maç Skor Lig





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2002-2003 Fenerbahçe-Sanica Boru Elazığspor 4-2 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray 0-0 Turkcell Süper Lig





Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor 3-1 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe 3-3 Turkcell Süper Lig





Galatasaray-Sanica Boru Elazığspor 3-0 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş 0-1 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş 0-2 Fortis Türkiye Kupası





2003-2004 Fenerbahçe-Sanica Boru Elazığspor 7-1 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş 1-5 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Galatasaray 2-2 Turkcell Süper Lig





Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe 0-1 Turkcell Süper Lig





Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor 5-3 Turkcell Süper Lig





Galatasaray-Sanica Boru Elazığspor 3-1 Turkcell Süper Lig





2012-2013 Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe 1-1 Spor Toto Süper Lig