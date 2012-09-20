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Sandık cinayetinde korkunç gerçek

Mersin'de bir depodaki çeyiz sandığında cesedi bulunan Ömer Ş.'nin katili eşi ile eşinin sevgilisi çıktı

20 Eylül 2012 Perşembe 13:25
Sandık cinayetinde korkunç gerçek

Mersin'de 2 gün önce bir depodaki çeyiz sandığında cesedi bulunan Ömer Ş.’nin katil zanlısı olarak İskenderun'da yakalanan eşi ile sevgilisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de depo olarak kullanılan bir iş yerinde çeyiz sandığı içerisinde bulunan cesedin, 5 ay önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaybolan Ömer Ş.’ye ait olduğunu belirleyen polis, maktulün eşi M.Ş. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Muhittin G. için arama emri çıkarttı. Mersin ve İskenderun polisinin birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde, İskenderun'da bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen Muhittin G.'nin, Numune Mahallesi'nde sevgilisi M.Ş. ile ev tuttukları ve burada yaşadıkları belirlendi. Polis ekipleri, adres tespitinin ardından şüphelileri dün akşam düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

2 zanlı dün gece Mersin'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildi. Geceyi Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan iki sevgili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye çevresindeki vatandaşlar ise olayın 'vahşet' olduğunu ifade ederek tepkilerini dile getirdiler.

Öte yandan, şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde, suçlarını itiraf ederek cinayeti 17 Nisan gecesi Çorlu'da işlediklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadelerine göre, öldürülen Ömer Ş.’nin eşi 2 çocuk annesi M.Ş. ile Mersin'de yaşayan sevgilisi Muhittin G.'nin, bir akrabaları aracılığı ile internet üzerinden tanıştıkları ve daha sonra arkadaşlıklarını ilerlettikleri belirtildi. Ardından Muhittin G.'nin, sevgilisinin kocası Ömer Ş. ile de arkadaşlık kurduğu ve 17 Nisan gecesi Çorlu'da hep birlikte alkol alırken çıkan bir tartışma sonrası Ömer Ş.’yi bıçaklayarak öldürdükleri kaydedildi. Cesedin, 15 Mayıs tarihine kadar Ş. çiftinin Çorlu'daki evinde gizlendiği, daha sonra Muhittin G. tarafından Mersin'de kiralanan depoya ev eşyalarının arasında kamyonla nakledildiği ifade edildi. Cinayet şüphelisi Muhittin G.'nin, cesedi gömmek için bir arkadaşından kazma ve kürek aldığı da öğrenilirken, buna fırsat bulamayınca aldığı malzemeleri daha sonra arkadaşına geri iade ettiği belirtildi.

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