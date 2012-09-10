Sanayi üretimi yüzde 3.4 arttı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde pozitif seyir ivme kaybetse de sürdü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 oranında arttı. CNBC-e anketinde yüzde 2.4 artış bekleniyordu. Sanayi üretimi 32 aydır artış kaydediyor.



Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 8.2 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı.