Sanal seksli büyük tuzak

Bu görüşmelerde, ikili sanal seks yaptı. Meral B. yaklaşık 1 yıl süren bu görüşmelerin ardından A.G.’ye dışarıda buluşmak istediğini söyledi.

Gerçek ilişkiye girmek istediğini söyleyerek A.G.’yi Konya Cihanbeyli’ye davet eden Meral B, işadamının bu teklifi geri çevirmesi üzerine, sanal seks görüntülerini internet üzerinden yayacağı tehdidinde bulundu. Bunun üzerine buluşmaya giden A.G., Meral B.’ı beklediği sırada karşısında Fatih A. ile Gökhan G.’yı gördü.

Zorla senet imzalattırdılar

İşadamını silah zoruyla Ankara, Demetevler’deki bir eve götüren 2 şüpheli, iddiaya göre “Bize 40 bin lira borcun var” diyerek işkence yoluyla A.G.’den 470 lira ve kredi kartını aldı. Evden çıkıp bankaya gittiklerinde hesapta para olmadığını gören şüpheliler, A.G.’nin yanına dönerek 40’ar bin liralık 3 senet imzalattırdılar. Daha sonra A.G.’ye 110 lira vererek, Gaziantep’e gitmesini isteyen şüpheliler, kayıplara karıştı.

Tutuklandılar

Gaziantep’e dönen A.G., gasp çetesinden şantaj telefonları almaya devam etti. A.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Telefon kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin adreslerini belirledi. Meral B., A. ve G. önceki gün gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.