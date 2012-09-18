Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sanal seksli büyük tuzak

Gaziantep'te yaşayan A.G. (45), Facebook'tan tanıştığı Meral B. (29) ile internet üzerinden görüntülü görüşmeye başladı.

18 Eylül 2012 Salı 17:00
Sanal seksli büyük tuzak

 Bu görüşmelerde, ikili sanal seks yaptı. Meral B. yaklaşık 1 yıl süren bu görüşmelerin ardından A.G.’ye dışarıda buluşmak istediğini söyledi.

Gerçek ilişkiye girmek istediğini söyleyerek A.G.’yi Konya Cihanbeyli’ye davet eden Meral B, işadamının bu teklifi geri çevirmesi üzerine, sanal seks görüntülerini internet üzerinden yayacağı tehdidinde bulundu. Bunun üzerine buluşmaya giden A.G., Meral B.’ı beklediği sırada karşısında Fatih A. ile Gökhan G.’yı gördü.

Zorla senet imzalattırdılar

İşadamını silah zoruyla Ankara, Demetevler’deki bir eve götüren 2 şüpheli, iddiaya göre “Bize 40 bin lira borcun var” diyerek işkence yoluyla A.G.’den 470 lira ve kredi kartını aldı. Evden çıkıp bankaya gittiklerinde hesapta para olmadığını gören şüpheliler, A.G.’nin yanına dönerek 40’ar bin liralık 3 senet imzalattırdılar. Daha sonra A.G.’ye 110 lira vererek, Gaziantep’e gitmesini isteyen şüpheliler, kayıplara karıştı.

Tutuklandılar

Gaziantep’e dönen A.G., gasp çetesinden şantaj telefonları almaya devam etti. A.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Telefon kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin adreslerini belirledi. Meral B., A. ve G. önceki gün gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim