Samsunsporlu heyet Boluspor kalecisini ziyaret etti

Boluspor kalecisi Eser'i Samsunspor Başkanı Emin Kar, beraberindeki heyetle ziyaret etti.

Samsunsporlu Musa ile çarpışan kaleci Eser'in burun ve şakağında kırıklar meydana geldiği, ameliyata alınacağı ve sahalardan en az 3-4 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Pazar gün ki maçta Samsunsporlu Musa Sinan Yılmazer ile çarpışarak sakatlanan ve sonrasında Medical Park Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavisi altına alınan Bolusporlu Eser'e, Samsunspor Başkanı Emin Kar'ın yanı sıra, Genel Koordinatör Hasan Şengün, yardımcı hoca Taner Gülleri ve futbolculardan Musa Sinan, 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti.

Başkan Kar, kaleci Eser'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Büyük üzüntü içindeyiz. Allah'tan korkulacak bir durum yok. Samsunspor olarak her zaman yanındayız. Bir an önce sahalara dönmeni bekliyoruz" dedi.

Bu arada, kaleci Eser ile çarpışan futbolcu Musa Sinan Yılmazer ise üzüntülerini dile getirerek, "Çok üzgünüm. Pozisyonda hiçbir art niyet yok. Allah daha büyük sakatlıklardan korusun" diyerek arkadaşına moral verdi.

Salı günü ameliyat olacağını belirten kaleci Eser ise Başkan Emin Kar'a teşekkür ederek, "Sizlerin burada olması moralimi düzeltti. Kesinlikle bir kasıt yok. Futbolun içinde olan şeyler. İlginiz nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.