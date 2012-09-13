Samsunspor Store 2.şubeyi açtı

PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un resmi ürünlerinin satıldığı Samsunspor Store'nin ikinci şubesi Gazipark'ta açıldı.
İlkadım Belediyesi'nin katkılarıyla hizmete açılan şubenin açılış kurdelesini Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, eski Samsunspor Başkanı Hakkı Tomaç, teknik direktör Erhan Altın ve futbolcular kesti.
Açılışın ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, resmi ürünlerden alan taraftarlara imza dağıttı.