Samsunspor Kartalspor’a hazırlanıyor

Samsunspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kartalspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Erhan Altın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Kırmızı-Beyazlı oyuncular koşuyla başladı, ardından kültür fizik hareketleri yaptı.





Daha sonra basına kapalı olarak devam eden antrenmanda Altın, oyuncularına taktik çalışması yaptırdı.





Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Altın, 2 haftalık milli maç arasında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.





Bu haftaki rakipleri Kartalspor'un, ligin organize olmuş ve uzun süredir bir arada oynayan bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Altın, ''Biz de bunları bildiğimiz için bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Kartalspor'un avantajlı ve dezavantajlı yönlerini değerlendirip sahadan gereken puanı alıp ayrılacağız'' dedi.



