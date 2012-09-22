Samsunspor, Boluspor maçına hazır

Ligin 4. haftasında Samsunspor evinde Boluspor ile karşılaşacak.





Samsunspor geçen hafta Kartalspor maçında kaybettiği 2 puanın telafisi için Boluspor'la karşı karşıya gelecek. TRT1'den canlı olarak verilecek olan Samsunspor-Boluspor maçı saat 16.00'da 19 Mayıs Stadı'nda İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan düdüğü ile başlayacak. Samsunspor ile Boluspor son maçını Bolu Atatürk Stadı'nda Bank Asya 1.Ligi'nde 2010-2011 yılında oynamıştı. Maçtan Samsunspor 1-0 galip gelerek ayrılmıştı.





Yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak maçta Samsunspor'un muhtemel 11'i şöyle: Soner, Kere, Lokman, Ozan, Şaban, Turgay, Hakan Arslan, Erdem (Musa Aydın), Halil İbrahim (Ahmet Arı), Musa Sinan ve Adem Sarı.