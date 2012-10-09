Samsung mobil cihazları hızlandıracak

İşte detaylar:

Bugün kullanımda olan birçok dosya sistemi, mekanik disklere uygun özellikleri üzerinde taşımaktadır. Hal böyle olunca da kullanım alanı çok daha çeşitli olan katı depolama birimlerinde zaman zaman sorunlar ile karşılaşılıyor.

Bu duruma bir çare arayan Samsung, ikinci kez bir dosya sistemi geliştirdiğini duyurdu. Tamamen NAND tabanlı bellekler odağında geliştirilen bu dosya sistemi, F2FS olarak adlandırılıyor. Açık kaynak kodlu olarak sunulan dosya sistemi, özellikle Android için büyük önem arzediyor.

Samsung mühendislerinin ext4 ve exFAT dosya sistemlerinden çok daha avantajlı olduğunu iddia ettiği F2FS, özellikle yazım esnasında daha yüksek hız vadediyor. Flash tabanlı sistemlerinin iç geometrisi ile birebir uyumlu tasarlanan sistem, bellek kartları, flash bellekler hatta SSD depolama birimlerinde sık rastlanan veri kaybı hatalarının da önüne geçmeyi amaçlıyor.

Samsung Bu Kez Başaracak mı?

Samsung’un katı depolama birimleri için geliştirdiği ikinci dosya sistemi olan F2FS öncesinde Güney Koreli üreticinin başarısız bir RFS deneyimi bulunuyor. Galaxy S’te yer alan bu teknoloji, katastrofik sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Sistem Galaxy S’in geç yanıt vermesi gibi problemler ile cihazın gündeme gelmesine neden olmuştu.



