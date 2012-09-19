Peki Samsung Galaxy S4 ne zaman duyurulacak?

Akıllı telefon pazarının lider ismi Samsung, an itibariyle pazarda yer alan dünyanın en hızlı iki akıllı telefonunun da üreticisi konumunda. Samsung Galaxy S3 ve Galaxy S4 modelleri ile bu yıl 50 Milyon adetlik satış rakamını yakalamayı hedefleyen Samsung, 2013 yılına özel yeni akıllı telefonları için de çalışmalarını hızlandırmışa benziyor.

KoreTimes’ın yaptığı bir habere göre Samsung Galaxy S4 modelinin birçok açıdan ön çalışmalarını tamamladı. Güney Koreli üreticinin tedarikçiler ile yaptığı bağlantılardan çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S4 bu kez MWC 21013’de duyurulacak. Bugüne kadar Galaxy S ve Galaxy S2 modellerini Barcelona’da tanıtan Samsung, bu zinciri Galaxy S3 ile bozmuştu.

Mobile World Congress 2013 (MWC 2013) Barcelona’da 25-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. KoreTimes’ın verdiği bilgilere göre Galaxy S4, S3 ile aynı tasarıma sahip olacak. Donanımsal olarak küçük değişikliklere uğrayacak olan cihazın 2013 Mart ayında vitrinlerde olabileceği iddia ediliyor.



